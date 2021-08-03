РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 3 авг. В подмосковном Дзержинском за неделю благодаря действиям Госадмтехнадзора Московской области нарушения устранили на 7 объектах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«За прошедшую неделю благодаря надзорным действиям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области в горокруге Дзержинский проверен ход сезонной уборки на 5 объектах. Выявлено 5 нарушений, все устранены», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

По итогам работы также устранены 2 нарушения в содержании детских игровых площадок. Приведены в порядок 2 фасада нежилых зданий и сооружений, ликвидированы 1 самовольно размещенная информационная вывеска и «рекламный мусор». В категории «Уборка газона» устранены 2 нарушения.