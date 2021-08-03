РИАМО - 3 авг. Купальный сезон этим летом на оборудованных пляжах Подмосковья продлится до 1 сентября, сообщает «Интерфакс».

Сейчас в регионе действуют 118 пляжей. Там работают 59 спортивных центров. Среди них — 37 пунктов проката и водных развлечений для семейного досуга: водные лыжи, катера, катамараны, байдарки и ватрушки.

Кроме того, на региональных пляжах действуют 22 профессиональных центра активного отдыха. Там можно научиться парусному спорту, серфингу, вейкбордингу, вейксерфингу, дайвингу и другим видам спорта.

Ранее по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева на 57 пляжей и зон отдыха у воды в 35 муниципалитетах был завезен белый кварцевый песок.