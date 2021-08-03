РИАМО - 3 авг. Российский тяжелоатлет Тимур Наниев завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. Эта 53-я награда для сборной нашей страны, сообщает Федеральное агентство новостей.

Награду спортсмен получил в весовой категории до 109 кг.

Ранее российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золото токийских Игр в весовой категории до 97 кг.

Игры-2020 должны были состояться летом прошлого года, но из-за пандемии коронавируса их было решено перенести на год.