РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Борец греко-римского стиля из Подольска Сергей Емелин стал бронзовым призером Олимпиады в Токио, в категории до 60 кг он принес сборной России 49-ю медаль Игр, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

В поединке за третье место Емелин со счетом 12:1 победил молдаванина Виктора Чобану, с которым до этого уже не раз выходил на ковер на различных соревнованиях. В 1/8 финала Емелин одолел борца из Египта Хайтема Махмуд Фахми, в четвертьфинале уступил кубинцу Луису Орте, а в утешительном раунде победил американца Ильдара Хафизова.

Емелин – чемпион мира 2018 года, двукратный чемпион Европы, чемпион и призер чемпионатов России среди юниоров, бронзовый призер Чемпионата мира среди юниоров 2014 года. Родился в Мордовии. С 2011 года тренируется в подольской муниципальной СШОР «Космос» под руководством заслуженного тренера России Валерия Романова.

«Поздравляем нашего спортсмена и его тренера с заслуженным успехом на Олимпиаде!» — написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.