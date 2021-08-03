РИАМО - 3 авг. В рамках реализации программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» с начала года 1857 семей Волоколамского городского округа впервые получили выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета, сообщает пресс-служба администрации округа.

Выплату получают семьи, у которых доход на одного члена семьи не превышает двух прожиточных минимума (29094 рублей) за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

«Данная мера социальной поддержки направлена на повышение уровня рождаемости в Подмосковье путем осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка», – прокомментировала начальник Волоколамского управления социальной защиты населения Татьяна Яковлева.