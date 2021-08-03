РИАМО - 3 авг. Уже более 1,5 млн рублей коммунального кешбэка получили жители Подмосковья за своевременную и полную онлайн-оплату коммунальных услуг через платежную систему «Мир», сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

Возможность вернуть на свою карту 1% от суммы платежки жители Подмосковья получили в начале июля. Оплачивать коммунальные услуги нужно через личный кабинет на сайте МособлЕИРЦ или мобильное приложение.

«Уже более 23 тыс. подмосковных жителей смогли получить коммунальный кешбэк в размере более 1,5 млн рублей», — сказал Хромушин.

Кроме кешбэка, жители получают баллы, купоны и скидки на различные товары и услуги. В Московской области действует специальная программа «Коммунальный бонус», которая поощряет жителей и стимулирует их полностью и своевременно совершать коммунальные платежи через удаленные онлайн-сервисы МособлЕИРЦ.

Программа стартовала весной этого года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и пользуется большой популярностью у жителей.

«На сегодняшний день число участников «Коммунального бонуса» выросло до 120 тыс. Пользователи получили доступ ко всем предложениям программы и уже активно пользуются преференциями, бонусными купонами, скидками и промокодами», — заключил Хромушин.

Кешбэк за ЖКУ: как работает программа «Коммунальный бонус»>>