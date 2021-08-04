В Москве продолжается реализация программы комплексного развития территорий (КРТ). Одна из главных задач программы — застройка промышленных зон, которые занимают огромные пространства и практически не используются. РИАМО продолжает серию публикаций об изменении территорий бывших складов, заводов и фабрик. Сегодня мы расскажем, как преобразится промзона «Братцево», расположенная на севере столицы.

Территория широкого доступа

Промзона «Братцево» охватывает территорию сразу двух районов Северного округа столицы — Войковского и Головинского. Ее площадь составляет 202,7 гектара.Недалеко от промзоны «Братцево» проходят Ленинградское и Головинское шоссе.

Эта промзона может похвастаться хорошей транспортной доступностью: рядом с ней находятся три станции метро — «Речной вокзал», «Войковская» и «Водный стадион», — а также станция МЦК «Балтийская».

Как отмечает генеральный директор АН «Бон Тон» Наталия Кузнецова, в Войковском и Головинском районах десять жилых проектов находятся в процессе реализации. Большая доля предложения приходится на жилье комфорт-класса — 69,5%, в то время как на бизнес-класс приходится 30% предложений, а на стандарт-класс — 0,5%.

В этих районах продают не только квартиры — на рынке есть два проекта с апартаментами.

«Средневзвешенная цена квадратного метра жилья комфорт-класса составляет 260 тысяч рублей при средней цене лота 14 миллионов, в бизнес-классе это значение составляет 292 тысячи рублей при средней цене лота 20,5 миллиона, а в стандарт-классе — 282 тысячи рублей при средней цене лота 3,8 миллиона», — рассказывает эксперт.

Наличие трех станций метро создает большие перспективы для застройки территории не только жильем массового сегмента, но и бизнес-класса. Среди самых интересных проектов Кузнецова выделяет комплекс по адресу Адмирала Макарова, 2 («Инград»), площадь застройки которого составит около 600 тысяч квадратных метров.

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Апартаменты с видами и много рабочих мест

Существенным преимуществом «Братцево», по мнению председателя правления концерна «Русич» Александра Ванчуры, является близость к новым рекреационным зонам: открывшемуся после реставрации Северному речному вокзалу с досуговой инфраструктурой и парками, Химкинскому водохранилищу.

«Возведение масштабных жилых проектов, инфраструктурных объектов, досугово-развлекательных комплексов, технопарков отражается на нагрузке на существующую транспортную сеть. Чтобы застройка стала сбалансированной, нужно развивать дорожную инфраструктуру в этом районе», — рассказал РИАМО эксперт.

На общей площади промзоны уже возведены и реализованы следующие проекты: ЖК «Головино» (четыре жилых корпуса), МФК «Водный», который включает в себя офисное здание, торговый центр с подземной парковкой и ЖК (пять корпусов) со встроенным детским садом. Строятся жилые дома на Головинском шоссе, 11 (ЖК «Талисман на Водном»), на Адмирала Макарова (ЖК «Невский»), а также на Головинском шоссе, 10 (ЖК «Маяковский»).

По словам Ванчуры, на территории, ограниченной Ленинградским шоссе, Пулковской улицей, Конаковским проездом, Кронштадтским бульваром, разместится жилая застройка, проект планировки территории уже одобрен на публичных слушаниях.

Жилые проекты появятся неподалеку от усадьбы Михалково, на участке Михалковская, 48, где помимо жилых корпусов построят спортивную и музыкальную школы.

В общей сложности, по данным эксперта, на 22 гектарах промзоны, которые будут реорганизованы в рамках проекта «Индустриальные кварталы», планируется создать 1,5 тысячи рабочих мест.

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Технопарк будущего

Как отмечает Ванчура, на территории, где преобладает жилая застройка, всегда актуальны объекты социальной инфраструктуры: детские сады, школы, поликлиники, медицинские центры.

«Ранее сообщалось, что на территории рядом со станцией МЦК «Балтийская» планируют построить 550 тысяч квадратных метров жилья, а значит потребность населения в перечисленной инфраструктуре будет высокой», — поясняет эксперт.

Не лишними, по его мнению, будут объекты и спортивной инфраструктуры — как на открытом воздухе, так и отдельно стоящие здания: физкультурно-оздоровительные комплексы, юношеские спортивные школы, ледовые дворцы спорта.

«В целом план реорганизации промзоны «Братцево» достаточно стандартный, выделить какие-то плюсы и минусы здесь на этом этапе сложно — вполне обычная московская территория, которая, безусловно, нуждается в реновации», — комментирует РИАМО CEO компании «ЕКТА Менеджмент», автор телеграм-канала «Технопарки Москвы» Екатерина Наумова.

По мнению эксперта, хорошо, что здесь запланированы объекты с местами приложения труда, а не только жилье. Особого внимания заслуживает строительный технопарк, который может стать действительно интересным объектом и вдохнуть в район совсем другую жизнь, а также вывести его на новый уровень.

«Об этом проекте говорят уже несколько лет, речь идет про филиал кафедры градостроительства и планирования Массачусетского технологического института (MIT). Также здесь планируют организовать производство инновационных строительных материалов и сразу же пробовать новые разработки ученых на практике. Также на базе строительного кластера планируется вести образовательную деятельность — готовить «строителей нового времени» для столичного строительно-промышленного комплекса», — добавляет Наумова.

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Самодостаточная территория

Глава Мещанского муниципального округа Москвы Александр Закускин считает реновацию промзоны «Братцево» достаточно успешной. В рамках развития проекта реновации на территории появилось уже достаточно много объектов различного формата: это и ТЦ, и офисный центр, и, конечно, жилые кварталы с развитой социальной инфраструктурой.

Как отмечает Закускин, основной объем работ по реконструкции уже выполнен, здания введены в эксплуатацию. Завершить редевелопмент большей части промзоны планируют в конце 2021 – начале 2022 года.

«В рамках развития данной территории город не решил только вопрос с СИЗО, что немного ухудшает имидж нового района, как и расположенное там Головинское кладбище. В остальном получилась самодостаточная территория с развитой инфраструктурой для жизни», — уверен глава округа.