РИАМО - 3 авг. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что прививки от коронавируса надо сделать почти всем пожилым гражданам России, сообщает kp.ru.

Глава российского Минздрава сообщил, что исключение могут составлять люди с противопоказаниями для вакцинации.

«Для лиц старше 60 лет вакцинация должна быть фактически проведена для всех, исключение могут составлять только те, кто имеет противопоказания медицинские», - отметил Мурашко.

Массовая вакцинация в России стартовала в январе этого года. Сделать прививки можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах, расположенных в населенных пунктах страны.

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3 АВГУСТА

- Мурашко предложил привить от Covid‑19 всех пожилых россиян. Исключение могут составлять люди с противопоказаниями для вакцинации.

- Посещаемость столичных ТЦ вернулась на допандемийный уровень. В мегаполисе с 19 июля была отменена система обязательных QR‑кодов для гостей кафе и ресторанов.

- Певицу МакSим отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Артистка дышит самостоятельно с помощью кислородной маски.

- Еще 1772 человека вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. Всего болезнь победили 319 887 человек.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 70% переболевших Covid‑19 не могут избавиться от симптомов несколько месяцев. Чаще всего это одышка, утомляемость и нарушение сна.

- 71 Covid‑пациент скончался в Москве за сутки. С начала пандемии в столице выявили 1 513 892 случая коронавируса.

- Еще 3759 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На ИВЛ находятся 479 заболевших.

- Креативные постеры о вакцинации с фразой из фильма «Брат» появились в метро. Плакаты можно увидеть на Сокольнической, Замоскворецкой, Калужско‑Рижской и Люблинско‑Дмитровской ветках подземки.

- За сутки в России зарегистрировали 22 010 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 540 больных. В Москве - 1 952.