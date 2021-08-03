РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 авг. Домодедовские племзаводы перевыполнили план по заготовке корма для коров, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время план по заготовке кормов перевыполнен на 124% по сену и на 3% по сенажу. Сенаж отличается от сена тем, что последнее - это полностью высушенная трава, а сенаж - провяленная и законсервированная. От провяливания он теряет только 10-15% сухого вещества.

А год домодедовские коровы производят более 50 000 тонн молока. Это – результат качественного ухода и их сытного питания.