РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий совершит Божественную литургию в Троицком соборе Подольска 8 августа, сообщается на сайте собора.

В Троицком соборе Подольска 7 и 8 августа пройдут службы. Так, 7 августа в 17:00 состоится всенощное бдение, а 8 августа в 9:30 - Божественная литургия. Богослужения возглавит Высокопреосвященнейший архиепископ Аксий.

Также в настоящее время проводится набор детей в православную Воскресную школу Троицкого собора. Приемное собеседование состоится 5 сентября в 12:00.