РИАМО - 3 авг. Церемония прощания с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским пройдет 4 августа под открытым небом во дворе здания факультета. Возложить цветы и венки к гробу можно будет с 12:00 до 13:30, сообщается на сайте журфака.

На отпевании в храме Святой Татианы из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации смогут присутствовать только близкие и родные.

Соболезнования предлагают направлять на адрес электронной почты referent@smi.msu.ru. Их опубликуют на странице памяти Ясена Засурского.

Ясен Засурский умер в столице на 92-м году жизни. На журфаке МГУ он работал с момента основания факультета в 1952 году.

Засурский стал создателем важных научных дисциплин факультета по истории зарубежной литературы и журналистики, современным зарубежным СМИ. Один и в соавторстве он написал порядка 300 научных трудов.

Ясен Засурский возглавлял факультет журналистики МГУ с 1965 по 2007 годы.