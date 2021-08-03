РИАМО - 3 авг. В Раменском округе задержали 38-летнего гражданина одного из соседних государств, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По информации следствия, 2 августа обвиняемый пришел к подруге и уличил ее в измене. На почве ревности он избил соперника бейсбольной битой. От полученных повреждений потерпевший умер на месте.

Следователь и криминалист осмотрели место происшествия, допросили обвиняемого и свидетелей.

В ближайшее время будут назначены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая и генетическая экспертизы. Следователь подаст ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

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