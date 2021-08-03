РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 авг. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 19 случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 6 933 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 1 540 случаев Covid-19. За все время пандемии в регионе подтверждено 390 031 случай инфицирования коронавирусом. Скончались 7 298 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 319 887 человек.

В Московской области работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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3 АВГУСТА

- Мурашко предложил привить от Covid‑19 всех пожилых россиян. Исключение могут составлять люди с противопоказаниями для вакцинации.

- Посещаемость столичных ТЦ вернулась на допандемийный уровень. В мегаполисе с 19 июля была отменена система обязательных QR‑кодов для гостей кафе и ресторанов.

- Певицу МакSим отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Артистка дышит самостоятельно с помощью кислородной маски.

- Еще 1772 человека вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. Всего болезнь победили 319 887 человек.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 70% переболевших Covid‑19 не могут избавиться от симптомов несколько месяцев. Чаще всего это одышка, утомляемость и нарушение сна.

- 71 Covid‑пациент скончался в Москве за сутки. С начала пандемии в столице выявили 1 513 892 случая коронавируса.

- Еще 3759 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На ИВЛ находятся 479 заболевших.

- Креативные постеры о вакцинации с фразой из фильма «Брат» появились в метро. Плакаты можно увидеть на Сокольнической, Замоскворецкой, Калужско‑Рижской и Люблинско‑Дмитровской ветках подземки.

- За сутки в России зарегистрировали 22 010 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 540 больных. В Москве - 1 952.