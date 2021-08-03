РИАМО - 3 авг. Психолог Ксения Аверс назвала причины, которые чаще всего мешают людям начать вести здоровый образ жизни, сообщает Nation News.

Эксперт объяснила, что человеку становится неинтересно соблюдать режим здорового питания, когда его постоянно зовут на чай с тортиком. А для формирования здорового образа жизни большое значение имеет регулярное соблюдение режима, важно удерживаться от срывов.

Не менее сложно в начале пути заставлять себя соблюдать правильные привычки. Однако уже через 30 дней вкусовые рецепторы очистятся и будут воспринимать здоровую пищу иначе, а после 21-60 дней сформируется новая привычка.

Аверс отметила, что надеяться на то, что удастся измениться мгновенно, не стоит. Изменения требуют усилий. Организму необходимо привыкнуть к переменам. Постепенная смена режима предпочтительнее резкого отказа от старых привычек, последнее может привести к стрессу.

По мнению психолога, усложняет переход к ЗОЖ и отношение к нему: многие считают, что это пресно и скучно.

«Можно составить перечень действий из 10 пунктов, которые принесут удовольствие, например, занятие танцами, встреча с подругами», — объяснила Аверс.

Есть и еще одно заблуждение: ЗОЖ – это дорого. Развенчивать его психолог советует на кухне, попробовав приготовить обед из полезных продуктов.

Завершает перечень причин, мешающих перейти к здоровому образу жизни, страх новизны. Выход из зоны комфорта – всегда стресс для организма. Справиться с ним поможет четкое осознание целей. Например, можно составить список позитивных изменений в жизни, которые повлечет переход к ЗОЖ.