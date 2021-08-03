РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Жителей подмосковного Подольска приглашают стать донорами крови 7 августа в рамках Всероссийской субботы доноров, сообщается в группе «ГБУЗ МО «ПСПК» в соцсети «ВКонтакте».

На Подольской станции переливания крови 7 августа пройдет Всероссийская суббота доноров. Жителей округа приглашают на сдачу крови, которая будет проходить с 8:00 до 12:00. При себе необходимо иметь паспорт и хорошее настроение.

Стать донорами крови могут совершеннолетние, которые не имеют проблем со здоровьем. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)754-59-81.