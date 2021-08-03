РИАМО - 3 авг. Медики не нашли следов от укола на теле 15-летней девочки, которая была отправлена в больницу столицы с отравлением, сообщает ТАСС.

По словам источника издания, при обследовании выявлено отравление запрещенными веществами.

Собеседник также сообщил, что, вероятно, историю с инъекцией девочка придумала сама.

Ранее СМИ сообщали, что неизвестный мужчина вколол 15-летней девочке в Москве неустановленное вещество, после чего она потеряла сознание в парке и позже была госпитализирована с отравлением.