РИАМО - 3 авг. Уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) было заведено после обнаружения 2-летнего ребенка возле одного из домов на улице Молодежной городского округа Жуковский, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По информации следствия, во вторник в полицию поступило сообщение о том, что в Жуковском найдена девочка, на вид ей около 2 лет. При ней обнаружена сумка с детскими вещами. Ребенка госпитализировали в больницу, ее здоровью ничего не угрожало.

Дело возбудил следственный отдел по городу Раменское ГСУ СК России по области.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность матери, а также причины и все обстоятельства произошедшего.