РИАМО - 3 авг. В Подмосковье дополнительную меру социальной поддержки по оплате взноса за капитальный ремонт получают порядка 77 тыс. пенсионеров, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она пояснила, что пенсионеры, проживающие одиноко или в семье из неработающих пенсионеров в возрасте от 70 лет, получают 50%-ю компенсацию на оплату взноса, категории граждан, достигшие 80 лет, – 100%-ю компенсацию.

«Размер компенсации рассчитывается исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капремонт. Подать заявление на получение компенсации можно на портале госуслуг, в разделе «Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг», – уточнила Каклюгина.