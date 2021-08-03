РИАМО - 3 авг. Преображенский суд Москвы приговорил экс-юриста ФБК (НКО включено в реестр организаций-иноагентов, запрещена в РФ - ред.) Любовь Соболь к 1,5 годам ограничения свободы по «санитарному делу», сообщает Nation News.

Соболь признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в рамках несанкционированной акции 23 января в Москве.

Теперь ей запрещено выходить из дома с 22:00 до 6:00, нельзя посещать массовые мероприятия, покидать Москву и Подмосковье. Осужденная должна будет три раза в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

Ранее был оглашен первый приговор по «санитарному делу». Дани Акель был признан виновным и получил штраф в размере 100 тыс. рублей.