РИАМО - 3 авг. Всероссийская научно-практическая конференция «Абрамцевские чтения» пройдет 11 и 12 октября в музее-заповеднике «Абрамцево» в Подмосковье. Заявки на участие принимаются до 15 сентября, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Мероприятие посвятят 230-летию со дня рождения писателя Сергея Аксакова и 180-летию со дня рождения предпринимателя Саввы Мамонтова. На конференции обсудят связь творчества Аксакова с мемориально-музейным пространством, а также поэтику прозы писателя, мемуарные источники об усадьбе.

Кроме того, участники программы рассмотрят предпринимательскую деятельность Мамонтовых, художественные предприятия и меценатство второй половины XIX — начала ХХ века, а также историю усадьбы «Абрамцево» в контексте художественной культуры XX–XXI века.

В рамках конференции проведут круглый стол по теме «Проблемы издания сочинений Аксаковых и писателей их круга. Научные подходы к изучению творчества и личности». Результатом работы участников научного мероприятия станет публикация сборника докладов и исследований.

Попасть в число участников можно, оформив заявку на официальном сайте музея-заповедника «Абрамцево».