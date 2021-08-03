РИАМО - 3 авг. Поезда, направляющиеся в область по МЦД-2 и Курскому направлению Московской железной дороги, движутся в штатном режиме. Задержки в пути устранены, сообщили РИАМО в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

В ближайшее время в расписание электричек будут внесены корректировки. Они позволят вернуть движение поездов на направлениях в график.

ЦППК просит пассажиров внимательно следить за объявлениями.

Ранее движение поездов по МЦД-2 и Курскому направлению было приостановлено, а затем возобновлено с ограничением скорости. Причиной стала нештатная работа инфраструктуры на станции Люблино.