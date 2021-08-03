РИАМО - 3 авг. Совместный проект правительства Подмосковья и «Почты России» под названием «Почтовая история Вереи» стартует 7 августа. Его главным событием станет выпуск марки «650 лет Верее Московской области», сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

Ее посвятят юбилею самого маленького города Подмосковья, который отпраздную 7 августа. В церемонии гашения примут участие вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова и директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

После торжественного мероприятия будет открыт уникальный арт-объект, посвященный юбилейной марке. Как он будет выглядеть пока не сообщается. Известно только, что в композицию войдет новый персонаж-талисман города – Вереенок.

«Узнать легенду о герое, а также загадать желание, которое согласно поверью точно исполняется, обязательно стоит», - говорится в сообщении.

Кроме того, гости и участники праздника смогут получить в подарок памятную открытку из лимитированной эксклюзивной серии. Организаторы мероприятия выпустят их двух видов. На Центральной площади города откроют мобильный пункт «Почты России», откуда праздничную открытку можно будет отправить в любой уголок мира.

Для гостей юбилея организуют выставку-ярмарку ремесленников и фермеров Подмосковья, анимационные программы и мастер-классы, экскурсии, концерт и праздничный салют.

А также на берегу реки развернут военно-исторические реконструкции.