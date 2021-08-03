РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Представители администрации Подольска обсудят с представителями компании «Сушисет» возможность открытия предприятия общественного питания на первом этаже многоквартирного дома, жители которого пожаловались на возможное использование общей вентиляционной системы, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович держит на контроле вопрос открытия в доме 154 на проспекте Ленина предприятия общепита «Сушисет». Совместно с депутатом горсовета Сергеем Кулевым он проверил, продолжается ли ремонт помещения, который начался незаконно. У организации нет никаких полномочий открыть там заведение.

Парламентарий поручил Кулеву организовать встречу с руководящим аппаратом администрации города и представителями «Сушисета» по этому вопросу.

Ранее предприятие по приготовлению еды приостановило монтаж вентиляции в нежилом помещении многоквартирного дома после жалобы жителей. 17 июня прошла встреча представителей власти и общественников, основным вопросом которой стали жалобы жителей на планирующееся открытие на первом этаже дома «Сушисета».

В ноябре 2020 года «Сушисет» заключил договор аренды нежилого помещения и в марте текущего года получил решение комитета по жилищно-комунальному хозяйству администрации Подольска о возможности перепланировки. Других разрешительных документов предприятие не оформило. Больше всего опасений у жителей вызывает использование общей вентиляционной системы дома, работы по подключению к которой начались без их согласия.

На встрече представители предприятия «Сушисет» предоставили комплект документации, но не полный.