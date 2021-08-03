РИАМО - 3 авг. Делегация Московской области примет участие в работе выставки «Всероссийский День поля-2021», регион представит там свою продукцию, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Каждый год для проведения этой крупнейшей в РФ выставки выбирается один из регионов страны. В текущем году площадкой мероприятия станет Свердловская область. Делегацию возглавит министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Он отметил, что в работе выставки будут участвовать руководители и специалисты ведущих организаций АПК региона.

«Подмосковные делегаты планируют посетить мероприятия деловой программы, участвовать в семинарах и конференциях, а также осмотреть делянки с селекционными достижениями сельскохозяйственных культур, экспозиции сельхозтехники и оборудования, ознакомиться с цифровыми решениями для агропромышленной отрасли», - сказал Воскресенский.

На выставке представят ключевые разделы: «Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК», «Растениеводство», «Агрохимия», «Средства защиты растений».

Демонстрационная часть экспозиции включит в себя презентацию посевов сельхозкультур на опытных делянках и показ работы техники.

«На стенде Подмосковья гости и участники выставки смогут ознакомиться с продукцией нашего региона, последними тенденциями и новинками в сфере агропромышленного производства, товаров и услуг», - подчеркнул министр.

По его словам, еще в рамках мероприятия можно будет обсудить перспективы сотрудничества, заключить деловые контракты и обменяться опытом.

Воскресенский добавил, что наработки всероссийской выставки будут использованы при проведении «Дня поля-2021» в Московской области.