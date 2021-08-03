РИАМО - 3 авг. В международный лагерь «Бе-La-Русь» приехали 20 ребят из Московской области, всего в нем приняли участие порядка 400 человек, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

С 29 июля по 1 августа в Витебской области прошел международный лагерь «Бе-La-Русь». Мероприятие в 30 раз объединило молодежь России, Республик Беларусь и Латвия.

В 1959 году в память о совместной борьбе партизан с врагом в годы Великой Отечественной войны на стыке границ был создан Курган дружбы. Он является сакральным для народов местом, мемориальным комплексом. Для его возведения была привезена земля с братских могил. К вершине холма ведут каменные ступени, которые являются продолжением трех аллей: кленовой со стороны России, липовой со стороны Латвии и березовой со стороны Белоруссии.

Мероприятие прошло в рамках сотрудничества Российского союза молодежи, Белорусского республиканского союза молодежи и Союза за прогресс молодежи Латвии.

«Невероятно важно увидеть своими глазами эти исторические места подвига наших дедов и прадедов, чтобы нести в наших сердцах память об этом через поколения. Эту миссию выполняет этот ежегодный форум, и молодежь Подмосковья традиционно активно в нем участвует», - сказал председатель Московской областной организации «Российский союз молодежи» Артем Репяхов.

На «Бе-La-Русь» приехали самые активные ребята, заряженные на международный диалог, творчество, спортивные состязания и деловые мероприятия. Программа форума была рассчитана на то, чтобы каждый участник смог не только весело провести время, но и научиться чему-то новому.

Молодежь познакомилась с обычаями и традициями братских народов, что поспособствует укреплению межнациональной дружбы.