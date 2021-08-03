РИАМО - 3 авг. Московские археологи обнаружили около 200 старинных вещей при раскопках на пересечении Сретенки с Пушкаревым переулком. Среди находок - разнообразные игрушки, посуда, печные изразцы, а также серебристые колокольчики, предназначение которых пока непонятно, сообщил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он отметил, что до середины XVIII века Сретенка была главной улицей Москвы, а в Пушкаревом переулке селились артиллеристы.

«На этом маленьком участке, на месте снесенного в 90-е годы родового дома с казалось бы определенной советской историей, с хорошими коммуникациями, на этом маленьком участке мы находим более 200 предметов, которые дают нам представление о том, как жили наши предки-москвичи с XVI века по ХХ век», - сказал Емельянов.

По его словам, в число археологических находок вошли разнообразные игрушки. Например, фигурка медведя и несколько погремушек, которые датируются XVI веком. Также археологи обнаружили коллекцию из 12 лощеных колокольчиков. Они обработаны особым методом, что придает колокольчикам серебристый блеск.

«Предположительно, это тоже набор игрушек. Однако, может быть, дальнейшие раскопки прольют свет на предназначение этих вещей», - уточнил Емельянов.

Кроме игрушек разных периодов, при раскопках на Сретенке нашли изразцы XIX века для украшения печей и предметы посуды, например, кувшин, который уже попал в руки реставраторов. Также археологи откопали несколько старинных трубок для курения табака.

«Предполагается, что в 70-е годы XIX века, после Русско-турецкой войны, в Москве появились подлинные турецкие трубки, также можно встретить копии турецких трубок, которые делали сами москвичи», - рассказал Емельянов.

По его словам, после реставрации археологические находки со Сретенки пополнят коллекции столичных музеев.