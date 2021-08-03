РИАМО - 3 авг. Онлайн-сервис для организации командировок «Авиасейлс для бизнеса» дополнили новой опцией. Теперь в личном кабинете можно приобрести билеты на «Аэроэкспресс», сообщает пресс-служба транспортной компании.

Опция предлагается корпоративному клиенту на последнем шаге оформления авиабилетов. Пользователь может выбрать тариф «Стандарт» - 399 рублей и «Стандарт туда-обратно» - 750 рублей.

«Business-travel – одно из важных направлений, которое мы постоянно развиваем. У нас уже успешно действует ряд специальных условий и сервисов для корпоративных клиентов, таких как безналичная оплата, абонементы и посадочные талоны», – сказала директор по продажам компании «Аэроэкспресс» Ася Надыршина.

Она добавила, что нововведение позволит корпоративным клиентам экономить время и планировать командировку с учетом поездки в аэропорт.

«Мы постоянно работаем над расширением пакета услуг, чтобы пользователям было еще удобнее пользоваться сервисом. Теперь наши клиенты могут купить билет на «Аэроэкспресс» по той же цене, что и на официальном сайте перевозчика, и со всеми необходимыми документами для бухгалтерии», – отметил руководитель онлайн-сервиса по организации командировок «Авиасейлс для бизнеса» Иван Бойцов.

«Аэроэкспресс» делает деловые поездки удобнее, так как пассажиры могут рассчитать точное время в пути до или из аэропорта. В дороге корпоративные клиенты могут заниматься деловыми вопросами, используя бесплатную сеть Wi-Fi. Или отдохнуть от встреч, выпив кофе.

Кроме того, аэроэкспрессы отправляются в аэропорты от станций, вблизи которых находятся крупные деловые центры, Сколково, Тестовская (ММДЦ «Москва-Сити»), Беговая (БЦ «Нордстар Тауэр»), Белорусский вокзал (БЦ «Белые сады», «Белая площадь» и другие), Павелецкий вокзал (БЦ «Павелецкая Плаза» и другие).