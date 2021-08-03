РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 авг. В подмосковной Балашихе продолжают собирать средства на установку памятника архиепископу Луке Крымскому (Войно-Ясенецкому) на территории Московского областного онкологического диспансера (МООД), за счет пожертвований планируется осуществить проектирование, изготовление и установку памятника, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Каждый желающий может принять посильное участие в этом благом деле. Необходимая сумма составляет 900 тыс. рублей.

По словам главного врача МООД Владимира Асташова, это начинание нашло поддержку у министерства здравоохранения Московской области, администрации и депутатского корпуса Балашихи.

«В миру это известный врач, выдающийся человек своего времени Валентин Войно-Ясенецкий – автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор. Получив медицинское образование, он удивил сокурсников, знающих о его неординарных способностях, своим намерением «быть простым, «мужицким» врачом», – сказал Асташов.

Он добавил, что Войно-Ясенецкий изучал медицину с исключительной целью – помогать бедным людям. Так и поступал в течение всей своей непростой жизни. В 20-30 годы XX века он был несколько раз осужден и провел в ссылке в общей сложности 11 лет.

В 1946 году его реабилитировали, в это же время присудили Сталинскую премию, а за участие в Великой Отечественной войне он был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Определением Синода Украинской православной церкви Московского патриархата от 22 ноября 1995 года архиепископ Симферопольский и Крымский Лука причислен к лику местночтимых святых, в 1999 году – к лику святых Красноярской епархии, в 2000 году – к лику святых священноисповедников Русской православной церкви.

В 2020 году, в период пандемии коронавирусной инфекции, в качестве государственной награды медицинских работников в России была учреждена медаль Луки Крымского.

Точные реквизиты для перечисления пожертвований на изготовление и установку памятника можно найти на официальном сайте МООД и на странице в соцсети «ВКонтакте».