РИАМО - 3 авг. Движение поездов в область на МЦД-2 и Курском направлении Московской железной дороги осуществляется с ограничением скорости. Временный режим ввели из-за нештатной работы инфраструктуры на станции Люблино, сообщает пресс-служба ЦППК.

Ранее движение составов по второму диаметру и Курскому направлению было приостановлено. После возобновления поезда смогли перевозить пассажиров, но время поездки увеличилось.

Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании совместно с МЖД проводят работы по восстановлению штатного режима.

Пассажиров просят следить за объявлениями и учитывать изменения при планировании маршрута.