РИАМО - 3 авг. В Троицке новой Москвы завершено строительство 2 жилых корпусов дома для переселения жителей по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

«Получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию», – сказал глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что новые корпуса появились по адресу: микрорайон Солнечный, ул. Академика Черенкова, д. 15 и д. 17 (Физическая ул., вл. 22).

На фасадах новых зданий были сделаны стилизованные элементы, которые перекликаются с фасадами ранее построенных жилых домов.

Для отделки зданий строители использовали систему вентилируемого фасада, облицовку выполнили керамогранитными плитами. Первый этаж оформлен витражным остеклением.

Всего построено 294 квартиры (однокомнатных – 66, двухкомнатных – 180, трехкомнатных – 42, четырехкомнатных – 6). При этом 3 квартиры были оборудованы для маломобильных горожан. В них увеличили ширину коридоров и сделали специальную сантехнику.

Готовая улучшенная отделка в данных квартирах соответствует стандартам реновации, которые утверждены в столице.

Первые этажи домов нежилые, там разместятся объекты инфраструктуры и техпомещения для обслуживания дома. Также в домах предусматриваются помещения для консьержа и колясочная. Основные входы в жилую часть находятся со стороны двора.

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