РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. В детской библиотеке №6 подмосковного Подольска по четвергам будут проходить дни настольных игр, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

5 августа в библиотеке пройдет день настольных игр. Такой вид досуга, несмотря на конкуренцию со стороны компьютерного многообразия, до сих пор остается лучшим способом весело и с пользой провести время в компании друзей.

Настольные игры в библиотеке самые разнообразные, и у каждого желающего поиграть есть возможность выбрать игру на свой вкус. Это отличный вариант привить детям любовь к книгам, ведь игровой день в библиотеке проходит каждый четверг.