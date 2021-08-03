РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. В подмосковных Люберцах на улице Строителей обновили фасад дома №4, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Ружицкий проверил ход ремонтных работ.

«Мы продолжаем капитальный ремонт домов. Один из домов, ремонтные работы в котором идут к завершению, расположен на улице Строителей. Это дом 1966 года постройки. Сегодня мы укрепили панельные швы, обновили фасад. Жители этого долго ждали, зима будет уже другая», - отметил Ружицкий.

По его словам, стоит задача, чтобы дом не промерзал зимой.

«У нас в планах 115 домов, 87 лифтов. Все планы будут выполнены», - заключил Ружицкий.