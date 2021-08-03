РИАМО - 3 авг. Торговые центры столицы за 2 недели после отмены QR-кодов для посетителей заведений общепита смогли вернуть прежний уровень посещаемости, сообщает РИА Новости.

В мегаполисе с 19 июля была отменена действующая с 28 июня система обязательных QR-кодов для гостей кафе и ресторанов, которая подтверждала вакцинацию от Covid-19, наличие отрицательного ПЦР-теста или недавнее выздоровление.

С введением QR-кодов посещаемость торговых центров мегаполиса резко упала — на 25-30%, если сравнивать с периодом до введения первого локдауна в городе. Через 2 недели после отмены QR-кодов посещаемость ТЦ Москвы вернулась на допандемийный уровень.

Кроме того, введение QR-кодов на посещение заведений общепита привело к уменьшению арендного дохода для столичных ТЦ на 15-20% по сравнению с показателями до пандемии.

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3 АВГУСТА

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 70% переболевших Covid‑19 не могут избавиться от симптомов несколько месяцев. Чаще всего это одышка, утомляемость и нарушение сна.

- 71 Covid‑пациент скончался в Москве за сутки. С начала пандемии в столице выявили 1 513 892 случая коронавируса.

- Еще 3759 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На ИВЛ находятся 479 заболевших.

- Креативные постеры о вакцинации с фразой из фильма «Брат» появились в метро. Плакаты можно увидеть на Сокольнической, Замоскворецкой, Калужско‑Рижской и Люблинско‑Дмитровской ветках подземки.

- За сутки в России зарегистрировали 22 010 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 540 больных. В Москве - 1 952.