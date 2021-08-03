РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 авг. Подопечным Мытищинского центра реабилитации инвалидов «Мечта» передали специальные игрушки в рамках благотворительной акции «Мой бизнес помогает», передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В конце мая команда социально-экологического проекта «Польза city» совместно с контрольным управлением и управлением соцзащиты населения Мытищ объявила о проведении в течение всего июня акции «Мой бизнес помогает». Предпринимателей приглашали присоединиться к акции.

Командой «Пользы city» был организован сбор средств на покупку адаптированных игрушек для развития и реабилитации детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, подопечных мытищинских соцучреждений. Во вторник состоялась передача уже закупленных специгрушек в Мытищинский центр реабилитации инвалидов «Мечта».

«Бизнесу главное правильно предложить, объяснить, что он может быть социально ориентированным и какую пользу это действие принесет. Я позвонила знакомым предпринимателям города, они позвали своих знакомых. Как и в своей деятельности, в этой акции они проявили себя просто замечательно. У нас в Мытищах сильное общество предпринимателей, которые социально ориентированы», - сказала организатор социально-экологического проекта «Польза city» Екатерина Кантаускене.

В рамках мероприятия также состоялось награждение предпринимателей благодарственными письмами. Исполняющий обязанности заместителя главы администрации округа Сергей Покатило отметил, что в муниципалитете подобные акции проводятся на регулярной основе.