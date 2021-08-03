РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 авг. В голосовании за благоустройство в 2022 году лидируют дворовые территории на улице Неделина и на проспекте 60 лет Октября в Щелкове, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

На портале «Добродел» идет голосование, где выбираются дворы, которые благоустроят в следующем году. Проголосовать за благоустройство территорий можно до 11 августа, перейдя по ссылке.

По поручению губернатора Подмосковья ежегодно благоустраиваются не менее 10% дворовых территорий Московской области. За 5 лет благоустроили 8 196 дворов.