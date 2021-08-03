РИАМО - 3 авг. Возле одного из домов по улице Молодежная в Жуковском найдена девочка на вид около 2 лет, полиция устанавливает родственников ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Об обнаружении девочки в дежурную часть ОМВД обратилась местная жительница 1992 года рождения. Рядом с ребенком была оставлена сумка с детскими вещами.

Девочку разместили в педиатрическом отделении одного из медучреждений округа. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента и родственников ребенка.