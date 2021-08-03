РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 авг. Глава подмосковного Красногорска Алексей Спасский во вторник встретился с группой работников станции МЦД-2 Нахабино и поблагодарил их за труд, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Станция Нахабино легендарная, ей 120 лет. И сотрудники стали частью истории. Десятки тысяч людей ежедневно – это непросто, но, не сомневаюсь, интересно. Примите слова благодарности!» – сказал Спасский.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи со 120-летием со дня открытия железнодорожной станции Нахабино глава округа наградил благодарственными письмами администрации муниципалитета группу железнодорожников.

Среди них – контролер Нина Бандур. Женщину хорошо знают пассажиры станции Нахабино и любят за ее оптимизм и искреннее доброе отношение. Каждый день контролер желает проходящим мимо людям хорошего дня и удачи.

«Очень люблю свою профессию и своих пассажиров. Конечно, и у меня бывают горести, несчастья. Но бог дает мне силы. Моя поддержка другим людям важнее, чем я сама. Делать людям приятное, быть им нужной – это же так здорово», – поделилась Бандур.

Станция Нахабино была открыта в 1901 году в составе Московско-Виндавской железной дороги. Электрифицирована в 1945 году в составе участка Рижский вокзал – Нахабино, первого на Рижском направлении.

В июле 2020 года в Нахабине начал работу обновленный транспортно-пересадочный узел. Вместо старых платформ с пешеходным мостом построили современный вокзал, самый крупный среди пригородных в Подмосковье.

Нахабино является конечной станцией маршрута МЦД-2.