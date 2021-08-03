РИАМО – 3 авг. Торговая сеть «Пятёрочка» и производитель чистящих и моющих средств, косметических продуктов и клеевых технологий Henkel проводят совместную акцию «Подарите чудо жизни». В рамках нее 5 млн рублей направят на лечение подопечных фонда «Линия жизни», сообщает пресс-служба торговой сети.

При единовременной покупке 2 и более товаров компании Henkel в магазинах «Пятёрочка» с 1 по 31 августа часть полученных средств будет переведена на счёт благотворительного фонда «Линия Жизни», который направит их на лечение своих подопечных.

Продукция Henkel выпускается под брендами Schauma, Fa, Syoss, Taft, Shamtu, Persil, Losk, Bref, Somat, Laska и Vernel.

Эти деньги помогут провести лазерную терапию и восстановительное лечение 28 детям из разных регионов страны, в том числе из столицы, Подмосковья, Липецкой, Тульской, Самарской, Тверской, Нижегородской, Смоленской областей, Краснодарского и Пермского краёв, Башкирии, Чувашии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи.

«Делать добрые дела, быть социально ответственным и неравнодушным очень просто. Благодаря нашей совместной с компанией Henkel акции мы окажем реальную помощь детям, подопечным фонда «Линия Жизни», которые вместе со своими родителями, уверен, очень этого ждут», - сказал директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Он подчеркнул, что вместе можно сделать этот мир чуть лучше и добрее, поддержав тех, кто в этом больше всего нуждается.

«Быть вовлеченным в жизнь тех, кому нужна поддержка, сегодня очень важно. Мы рады, что наши сотрудники, партнеры и потребители неравнодушны к существующим социальным проблемам», - отметила руководитель отдела торгового маркетинга компании Henkel Анжелика Бабкина.

По ее словам, совместная инициатива «Подарите чудо жизни» поможет детям получить необходимое лечение, а также шанс на скорейшее выздоровление.​