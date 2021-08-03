РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 авг. С жителями дома №22 корп. 3 по Летной улице подмосковных Мытищ обсудили капитальный ремонт дома, сообщается в Instagram-аккаунте УК МУП «Жилищное хозяйство».

По инициативе жителей дома состоялась встреча с представителями МУП «Жилищное Хозяйство».

В ходе встречи разъяснили порядок проведения капитального ремонта в доме, выработали общую программу ремонта крыши, подвала и фасада. Также в ходе встречи разъяснили порядок голосования через систему ЕИАС ЖКХ.

На все проблемные вопросы, поступившие в ходе встречи, были даны квалифицированные ответы руководителями отраслевых служб.