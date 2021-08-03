РИАМО - 3 авг. За первое полугодие этого года в рамках программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Подмосковье отремонтировали 120 фасадов. Всего в течение года планируется обновить 600 фасадов жилых домов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

В ходе капремонта фасады не только обновляют внешне, но и утепляют по современным технологиям. Это позволяет сэкономить на отоплении до 30%.

«По каждому многоквартирному дому, в котором планируется ремонт фасада, разрабатывается архитектурная концепция. В ней учитываются архитектурные традиции населенного пункта, исторический вид здания и другие факторы. При этом все концепции в обязательном порядке должны согласовываться с жителями МКД», – отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Утепление фасадов проводится по одному из 3 типов: с использованием тонкого наружного слоя, навесным методом и по бескаркасной системе. При проведении работ по капремонту в большинстве случаев применяются отечественные системы и технологии.

«Немаловажно, что современные системы утепления обладают негорючими свойствами», - добавил генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов.

На территории Подмосковья с 2014 года реализуется самая масштабная в стране программа по капремонту общего имущества многоквартирных домов. В нее вошли свыше 44 тыс. домов. С момента старта программы в порядок привели уже 13,7 тыс. домов, обновлено более 3 тыс. фасадов. Это позволило улучшить жилищные условия более чем 2 млн человек.