РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 авг. Госадмтехнадзор Московской области проводит проверку мест накопления твердых коммунальных отходов и своевременной дезинфекции контейнерных площадок. Проверка площадок на Юбилейной улице Мытищ не выявила нарушений, сообщается на сайте администрации округа.

Проверка проводится совместно с министерством ЖКХ Московской области, администрациями городских округов Подмосковья и регоператоров. Цель проверки – соблюдение требований по содержанию контейнерных площадок, в том числе соблюдение установленных сроков проведения работ по дезинфекции емкостей на площадках.

В Мытищах совместно с представителями министерства экологии и природопользования, министерства благоустройства инспекторы Госадмтехнадзора проверили ход дезинфекции и дератизации на контейнерных площадках по адресам: улица Юбилейная, дома 3, 4, 7 и 11 корп. 1. Нарушения не выявлены.

Проверка контейнерных площадок продолжается.