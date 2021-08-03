РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 авг. Росгвардейцы задержали нетрезвого жителя Щелкова, который нанес своему знакомому резаную рану ножом, сообщает пресс-служба Щелковского отдела вневедомственной охраны – филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Московской области».

Сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили информацию, что на охраняемом объекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Оперативно прибыв к указанному адресу, росгвардейцы выяснили, что в ходе распития спиртных напитков один из участников конфликта достал нож и нанес своему оппоненту резную рану.

В итоге сотрудники вневедомственной охраны задержали 36-летнего местного жителя, совершившего противоправное действие, и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.