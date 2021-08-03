РИАМО – 3 авг. Проводить государственные закупки малого объема на Портале поставщиков теперь смогут заказчики из Омской области. Всего на столичном ресурсе работают представители 38 регионов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы видим рост интереса к закупкам малого объема через Портал поставщиков: только с начала года было заключено сделок на сумму 36,5 миллиарда рублей. Сегодня на Портале зарегистрировано более 230 тысяч поставщиков, причем 40% из них – это представители регионов России. Омская область стала 38 субъектом, представители которого закупают работы, товары и услуги малого объема на нашей площадке. Мы планируем расширять сотрудничество и заключать соглашения о взаимодействии с новыми регионами», – сказал Владимир Ефимов.

Больше всего соглашений о сотрудничестве Портала поставщиков и регионов России было заключено в 2019 году: тогда к работе на ресурсе присоединились сразу 19 субъектов.

«Сегодня в топ-5 регионов, кроме Москвы, по количеству поставщиков, которые работают на Портале, входят Московская область, Пермский край, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Кемеровская область. Мы рассчитываем, что поставщики из Омской области также будут активно подключаться к нашей системе: на Портале уже зарегистрировано около 800 поставщиков из этого региона», – добавил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.