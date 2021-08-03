РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Детский мастер-класс по созданию парашютов прошел в парке «Дубрава» Подольска в честь Дня Воздушного-десантных войск, сообщается в группе «Парк «Дубрава» | Городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В парке «Дубрава» 2 августа прошел музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню ВДВ. Дети смогли поучаствовать в мастер-классе, где делали парашюты, поиграть в спортивные игры и окунуться в атмосферу настоящего праздника.

Праздник был очень веселым и интересным. Организаторы благодарят всех участников, посетивших развлекательную программу.