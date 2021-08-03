РИАМО - 3 авг. Концертный директор МакSим Маргарита Соколова рассказала, что певица пришла в себя и выведена из состояния искусственной комы, но пока остается в реанимации, сообщает Федеральное агентство новостей.

Артистку отключили от аппарата ИВЛ, она дышит самостоятельно с помощью кислородной маски. Однако о переводе в обычную палату пока говорить рано.

«Я могу сказать, что настроение и состояние улучшились, появляются силы, просто нужно дать время», — сказала Соколова.

МакSим попала в больницу в середине июля. У нее было диагностировано поражение легких. Состояние артистки ухудшилось и ее ввели в состояние искусственной комы и поместили на ИВЛ. Сейчас певица уже может передвигаться в кресле-каталке по медучреждению.

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3 АВГУСТА

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 70% переболевших Covid‑19 не могут избавиться от симптомов несколько месяцев. Чаще всего это одышка, утомляемость и нарушение сна.

- 71 Covid‑пациент скончался в Москве за сутки. С начала пандемии в столице выявили 1 513 892 случая коронавируса.

- Еще 3759 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На ИВЛ находятся 479 заболевших.

- Креативные постеры о вакцинации с фразой из фильма «Брат» появились в метро. Плакаты можно увидеть на Сокольнической, Замоскворецкой, Калужско‑Рижской и Люблинско‑Дмитровской ветках подземки.

- За сутки в России зарегистрировали 22 010 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 540 больных. В Москве - 1 952.