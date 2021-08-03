РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – АО «Атомэнергомаш») отгрузил комплект котельного оборудования для второго завода по энергоутилизации отходов компании «РТ-Инвест», строящегося в Наро-Фоминском округе вблизи деревни Могутово, сообщает пресс-служба компании «РТ-Инвест».

На стройплощадку отгрузили элементы для 3 паровых котлов П-152. В комплект поставки вошли бункеры горизонтального газохода 4-го прохода, а также детали короба вертикального прохода 5-го газохода. Общая масса отгруженного оборудования составила порядка 50 т.

В тоже время в Воскресенске вблизи деревни Свистягино на месте первого будущего завода проекта «РТ-Инвест» строители завершили монтаж котлов и дымовой трубы и приступили к возведению основного здания.

Локализация оборудования на строящихся заводах по энергоутилизации отходов превысит 75%. Благодаря проекту «РТ-Инвест» впервые в России применена технология защиты поверхности нагрева оборудования Inconel 625. Это жаростойкий сплав на основе никеля, который наносят инновационным способом холодного переноса металла Cold Metal Transfer. Технология позволяет выдерживать сверхвысокие температуры горения для исключения образования вредных веществ.

Заводы «РТ-Инвест» по энергоутилизации отходов запустят в 2023 году. Четыре из них расположены в Подмосковье, один – в Татарстане. Совокупная мощность – 3,35 млн т отходов в год. Это позволит снизить уровень захоронения отходов в Московской области на 30%, а в Республике Татарстан – достичь нулевого захоронения.

Рабочую и конструкторскую документацию разработали специалисты управления тепловой энергетики АО «ЗиО-Подольск» и обособленного подразделения АО «ЗиО-Подольск» в Таганроге.

Оборудование изготавливают по контрактам с дочерней компанией АО «РТ-Инвест» «АГК-1», реализующей проект «Энергия из отходов». Сопровождает проект главный материаловедческий центр госкорпорации «Росатом» – АО «НПО «ЦНИИТМАШ».

Оборудование поставили в ходе реализации проекта «Энергия из отходов». Один из важнейших экономических эффектов проекта – формирование новой отрасли в российской промышленности и повышение спроса на продукцию отечественных машиностроительных, металлургических и строительных компаний.

АО «РТ-Инвест» создано в 2012 году при участии государственной корпорации «Ростех» для осуществления прямых инвестиций на территории РФ и за рубежом в секторах передовых индустриальных технологий.