РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 авг. В замещающих семьях городского округа Мытищи проживает 607 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Приоритетной работой для нас является устройство детей-сирот в замещающие семьи. В Подмосковье будущие приемные родители могут получить бесплатную консультацию у специалистов органов опеки и служб сопровождения замещающих семей, а также воспользоваться мобильным приложением «Усыновление в Московской области», – сказала зампред правительства Московской области – министр образования региона Ирина Каклюгина.

В Подмосковье свыше 15,2 тыс. детей воспитываются в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, 7,6 тыс. детей проживают в семьях усыновителей.