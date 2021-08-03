РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 авг. Сотрудники Госавтоинспекции Балашихи проводят оперативно-профилактическое мероприятие, в ходе которого проверяют безопасность при перевозке граждан и багажа легковыми такси, рейды завершатся 8 августа, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Оперативно-профилактическое мероприятие «Такси», которое проводится на территории городских округов Балашиха и Реутов по 8 августа, направлено на профилактику нарушений ПДД и дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковым такси.

Особое внимание автоинспекторы уделяют наличию у водителей разрешений на перевозку пассажиров, путевых листов, наличию на автомобиле опознавательных знаков, а также проверке необходимых документов.

Пристальное внимание госавтоинспекторы уделяют и готовности каждого легкового такси к перевозке детей, а именно наличию детских удерживающих устройств.