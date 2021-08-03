РИАМО - 3 авг. СК завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего охотника, который случайно убил пенсионера из Московской области, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Курской области.

Мужчина вечером охотился в деревне Нижняя Клещенка, где в это же время находился и 64-летний житель Московской области. Охотник предположил, что в кустарнике может быть дикий зверь и три раза выстрелил из ружья 12-го калибра в сторону оврага.

Пенсионер-охотник получил огнестрельные ранения и погиб на месте.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.