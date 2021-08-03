Теперь в российские паспорта не нужно в обязательном порядке ставить отметки о заключении и расторжении брака, детях и загранпаспортах — такое постановление приняли в правительстве страны. Но это лишь часть изменений, которые затронут главный персональный документ в России. Сейчас в Госдуме предлагают вернуть в паспорт графу «национальность», а начиная с декабря 2021 года в Москве будут выдавать первые паспорта в виде пластиковых карт. О том, как все эти нововведения скажутся на жизни россиян, эксперты рассказали корреспонденту РИАМО.

Паспортные перемены

15 июля правительство России прияло постановление, согласно которому теперь срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, будет продлен до 90 дней. Еще одна новация — продление срока подачи документов для получения паспорта для граждан, которые достигли 14 лет. Теперь они могут подать документы в течение 90 дней, а не 30, как это было раньше.

С 1 июля 2022 года паспорт будут изготавливать в течение пяти рабочих дней, а оформить его можно будет по месту жительства или пребывания. Сейчас срок оформления российского паспорта достигает десяти дней — это касается тех случаев, когда документы поданы по месту жительства. А если их подали по месту пребывания, срок изготовления увеличивается до 30 дней. Поэтому выдачу паспортов всего за пять дней политолог Станислав Мясников называет «позитивным изменением».

Шесть дней спустя, 21 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое меняет правила внесения отметок в паспорт гражданина России, в том числе о браке и детях. Теперь ряд сведений можно вносить в документ по желанию, в частности, данные о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе. Обязательными остаются лишь отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также о воинской обязанности.

«С учетом российских реалий отсутствие штампов в паспорте — вопрос неоднозначный. С одной стороны, люди могут скрывать наличие брака. С другой, гражданам предоставляется выбор, и это хорошо», — считает Станислав Мясников.

Директор тренингового центра и коуч Анна Васютина также положительно относится к появившейся у граждан возможности выбирать, ставить ли в паспорт отметку о браке или нет. «Правильно, что у человека есть возможность не афишировать свой семейный статус», — считает собеседница РИАМО.

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Возврат к национальностям

сайт мэра Москвы

24 июля депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Минюсту России вернуть в паспорт графу «национальность»: в советские времена такое указание как в паспорте, так и в других документах носило обязательный характер. Милонов считает, что отметку о национальности должны ставить в паспорт по желанию гражданина.

На предложение Милонова 25 июля ответил председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. По его словам, возвращение графы «национальность» в паспорт обсуждалось не раз, но пока решения по этому вопросу не найдено.

«Мы неоднократно эту тему в комитете обсуждали. Сходу решения нет. Есть те, кто за. Например, ряд малочисленных коренных народов хотели бы иметь национальность в паспорте. У них есть определенные преференции, предусмотренные законодательством, для этого им надо предъявить документы, которые говорили бы об их национальности», — отметил Гильмутдинов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как считает Станислав Мясников, возможное введение в российские паспорта графы «национальность» — явление скорее негативное: оно может привести к межэтническим конфликтам и росту национализма. Именно для того, чтобы избежать подобных последствий, эту графу убрали из паспортов в начале 90-х годов.

«В базу национальностей могут «забыть» внести названия малочисленных народов, а это уже ущемление их прав. Россия — многонациональная страна, и выделение наций может привести к дестабилизиации обстановки, росту национализма и конфликтам», — говорит собеседник РИАМО.

Согласна с Мясниковым и основатель цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив «Инициатор» Венера Шайдуллина: по ее словам, в реалиях современной России тема с национальностями в паспортах — это «тонкий лед».

«Поднятие этого вопроса запросто может разжечь пламя межнациональных войн и привести к неожиданным последствиям. Поэтому данный вопрос очень тонок», — считает Шайдуллина. Анна Васютина также говорит, что возврат в паспорт графы с национальностью может привести к сепаратизму. «Нет разницы, какая у человека национальность: все мы россияне», — подчеркивает она.

Цифровые перспективы

Уже в декабре 2021 года в Москве начнут выдавать первые паспорта в виде пластиковой карты с персональными данными и биометрией. Столица будет первым регионом, где опробуют электронный формат паспортной системы: работу в этом направлении сегодня активно ведут МВД, Минцифры и правительство столицы. Позже паспорта в виде пластиковых карт планируют ввести по всей России.

Как отмечает Станислав Мясников, паспорт в том виде, в каком он сейчас существует в стране, рано или поздно должен уйти в прошлое.

«Печати и бумажные внутренние паспорта — это атавизм, который до сих пор является реальностью в России. Между тем в ряде западных стран паспортом является электронная карта, на которой хранятся данные гражданина. И Россия, возможно, пойдет по этому пути», — считает эксперт.

Однако Венера Шайдуллина подчеркивает, что к концепции пластиковых паспортов неизбежно возникают вопросы. Как утверждалось ранее, паспортные данные с карты можно будет считать с помощью бесплатного мобильного приложения, но неясно, насколько это приложение будет защищено от злоумышленников.

«Здесь возникает вопрос о безопасности: насколько надежным будет приложение, не научатся ли мошенники доставать из приложения нужные им сведения?», — объясняет собеседница РИАМО.

Кроме того, добавляет Шайдуллина, сегодня большинство государственных и частных сервисов, где требуется регистрация в каких-либо базах, содержит уже готовые формы для заполнения с шаблонами под паспорта старого образца. Поэтому перестройка всех систем под пластиковые документы неизбежно потребует времени, но как много — пока вопрос открытый.

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